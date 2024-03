Prasówka z całego tygodnia 17.03.2024 w Tczewie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Piesze szlaki turystyczne jako pętle są chętnie wybierane przez turystów. Start i meta znajdują w tym samym miejscu, co ma olbrzymie znaczenie dla zmotoryzowanych. Zapraszamy do odwiedzenia Wydmy Czołpińskiej (gm. Smołdzino), a konkretnie trasy, która jest pętlą. I to właśnie wiosną – na urokliwej trasie nie doświadczymy wtedy tłumu.

Zapytaliśmy Łukasza Brządkowskiego, kandydata na stanowisko prezydenta Tczewa, jak ocenia swoich konkurentów w wyborach, czyli Mirosława Pobłockiego i Iwonę Ochocką. Nie tylko o to. Zapraszamy do obejrzenia materiału wideo.

Nowi ludzie, nowa wizja miasta i powiatu. Tak promował się na swojej konwencji wyborczej komitet Samorząd OdNowa z kandydatem na prezydenta Tczewa Łukaszem Brządkowskim. Konwencję zorganizowano w sali restauracyjnej, z przytłumionym światłem, występem wokalnym i poczęstunkiem. Zaprezentowano kandydatów oraz spot wyborczy.

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Tczewie kilkanaście par świętowało małżeńskie jubileusze. Były życzenia od władz miasta, kwiaty i upominki.

7 i 21 kwietnia odbędą się wybory samorządowe 2024 – wybierzemy władze gmin, powiatów i województw. Mieszkańcy mają prawo wiedzieć, jaki program mają kandydatki i kandydaci do samorządów, co chcą zmienić, co sądzą o pomysłach mieszkańców na zmiany, jakie widzą problemy do załatwienia i jak chcą po wyborach współpracować z mieszkańcami. Najlepiej ich o to wprost zapytać.