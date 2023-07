Pościg policji z Tczewa za motocyklistą. Wiadomo, dlaczego uciekał

- Motocyklem kierował 32-letni mieszkaniec powiatu tczewskiego. Policjanci ustalili, że mężczyzna posiada sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, wydany przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe. Motocykl marki Kawasaki został zabezpieczony na parkingu policyjnym. Zatrzymano dowód rejestracyjny pojazdu. 32-latek odpowie za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, za co grozi mu kara pozbawienia wolności do 5 lat - mówi st. post. Katarzyna Ożóg, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Tczewie.