Kontrabanda w powiecie tczewskim. W akcji policja i skarbówka

Nielegalny towar pod ladą sklepową i w domu

- Funkcjonariusze pojechali do 53-latki, którą podejrzewali o posiadanie nielegalnych towarów. Przypuszczenia policjantów okazały się trafne. Kontrabanda ukryta była pod ladą sklepową, a także w reklamówkach zawieszonych na drzwiach. Nielegalny towar znajdował się także w domu, garażu oraz w samochodzie 53-latki, a także w aucie jej córki - informuje sierżant Katarzyna Ożóg, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Tczewie.

Blisko sto butelek z płynem o zapachu alkoholu

Stróże prawa zabezpieczyli 1420 sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy oraz blisko 100 butelek z płynem o zapachu alkoholu bez oznaczeń, co do marki i znaków skarbowych akcyzy. Substancje zostaną przekazane biegłemu do szczegółowych badań laboratoryjnych.

