Powiat tczewski. Frekwencja w wyborach na godzinę 12 wyniosła 22,65 procent

A oto dane frekwencyjne z poszczególnych gmin:

* miasto Tczew: 24,44 procent (liczba kart wydanych w stałych obwodach głosowania - 10 041, liczba uprawnionych do głosowania w stałych obwodach głosowania - 41 086)

* gmina Tczew: 21,22 procent (liczba kart wydanych w stałych obwodach głosowania - 2385, liczba uprawnionych do głosowania w stałych obwodach głosowania - 11 238)

* gmina Gniew: 20,72 procent (liczba kart wydanych w stałych obwodach głosowania - 2289, liczba uprawnionych do głosowania w stałych obwodach głosowania - 11 046)

* gmina Morzeszczyn: 19,44 procent (liczba kart wydanych w stałych obwodach głosowania - 510, liczba uprawnionych do głosowania w stałych obwodach głosowania - 2623)

* gmina Pelplin: 21,25 procent (liczba kart wydanych w stałych obwodach głosowania - 2426, liczba uprawnionych do głosowania w stałych obwodach głosowania - 11 416)

* gmina Subkowy: 19,73 procent ((liczba kart wydanych w stałych obwodach głosowania - 802, liczba uprawnionych do głosowania w stałych obwodach głosowania - 4065)