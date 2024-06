Prasówka Tczew 10.06.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Tczewie nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Tczew 10.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała na konferencji prasowej o 12:00 frekwencji w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Pomorskie wątki były dość mieszane, ponieważ Gdańsk wypada najsłabiej ze wszystkich stolic województw z frekwencją na poziomie 10,91 procent. Furorę ponownie robi za to Krynica Morska, gdzie zagłosowała prawie połowa osób uprawnionych do głosowania.