Projekt budżetu miasta Tczew na 2024 rok. Ostrożnie z inwestycjami Andrzej Gurba

334 mln 146 tys. zł to planowane wydatki miasta Tczew w 2024 roku zapisane w projekcie budżetu. Są większe o 15 mln 367 tys. zł od planowanych dochodów (318 mln 779 tys. zł). A więc to projekt budżetu z deficytem, który pokryty ma zostać przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych. Planowane wydatki inwestycyjne to 22 mln zł (spadek o 37,62 procent).