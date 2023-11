Promocyjny napis za 150 tys. zł zamontują, ale być może przeniosą go za kilka miesięcy

Napis "TCZEW" od początku miał pod górkę

Napis to pomysł z budżetu obywatelskiego z 2021 roku. Projekt wybrano w głosowaniu internetowym. Inicjatywa niemal od samego początku miała "pod górkę". Pierwsza lokalizacja napisu to Bulwar Nadwiślański. Już na etapie uzgadniania dokumentacji związanej z pozwoleniem na budowę swoje zastrzeżenia zgłosił Igor Strzok, pomorski wojewódzki konserwator zabytków. Stwierdził m.in., że napis powinien nawiązywać do charakterystycznych obiektów historycznych znajdujących się w jego otoczeniu i zarekomendował wykonanie napisu z elementów stalowych, nitowanych, nawiązujących do zabytkowego mostu. Podważył także umieszczenie na konstrukcji znaków heraldycznych oraz grafik. Kolejne zastrzeżenia dotyczyły wymiaru napisu oraz kompozycji z historycznym otoczeniem.