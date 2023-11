Dawna wieża ciśnień w Tczewie jako punkt widokowy? Są kontrowersje

Takie pomysły nie są nowe. W 2017 roku swoje propozycje przedstawił m.in. Łukasz Brządkowski, ówczesny prezes Ruchu Inicjatyw Obywatelskich Tczewa, a obecnie radny Tczewa.

- W ramach naszej oferty deklarujemy organizowanie w okresie od maja do końca października co najmniej 20 bezpłatnych, otwartych dla mieszkańców wydarzeń. Będą one dotyczyły tematów związanych z historią i dziejami miasta, archeologią i legalnymi poszukiwaniami z detektorem, spotkań z grami planszowymi czy spotkań literackich. Włączymy wieżę ciśnień do wydarzeń ogólnomiejskich, takich jak Noc Muzeów, czy organizowanych przez tczewskie organizacje pozarządowe, jak Tetcon. We wnętrzu wieży chcemy zaprezentować także pamiątki i przedmioty historyczne związane z dziejami Tczewa, zebrane przez Dawny Tczew oraz Klub Odkrywców Pomorza - mówił w 2017 roku na naszych łamach Łukasz Brządkowski.