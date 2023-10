Radni podnieśli stawki podatku od nieruchomości w Tczewie. Jedności nie było

Adam Burczyk, wiceprezydent Tczewa (prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki przebywa na zwolnieniu lekarskim) stwierdził, że nowe samochody będą służyły nie tylko prezydentowi, ale też różnym placówkom i instytucjom.

- Mimo ogromnej inflacji i faktu, że z budżetu miasta dokładamy do odpadów, wody, oświaty, itd., na wniosek klubów Porozumienie na Plus i Platformy Obywatelskiej, prezydent postanowił o wzroście 10-procentowym, a nie 15-procentowym. Tu nie o wybory chodzi. Gdybyśmy chcieli iść "pod wybory", to podwyżki w ogóle by nie było. Podkreślę, że jako miasto mamy mnóstwo zadań do realizacji. Jesteśmy za rozwojem. Chcemy stwarzać dobre warunki dla nowych inwestorów. Przypomnę, że jako miasto pozyskaliśmy w tej kadencji łącznie 80 milionów złotych dotacji - mówił Adam Burczyk, wiceprezydent Tczewa.