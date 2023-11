Słynny Włodek Książkowy kocha książki, ale musi też coś jeść

Do pożaru samochodu doszło w nocy z 26 na 27 października 2023 roku. Żuk z książkami stał jak zawsze na miejskim targowisku w Tczewie.

- Do podpalenia samochodu doszło po północy. Sprawców musiało być dwóch. Oblali żuczka benzyną i podpalili. Najprawdopodobniej to ci sami sprawcy, co pięć lat temu. Wtedy też spalono mi żuka z książkami - mówi Włodzimierz Jabłonka.