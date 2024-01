Studniówka 2024 maturzystów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie. Polonez, piękne kreacje i niezapomniane chwile Andrzej Gurba

Oklaski w Stanisławiu gościły na balu studniówkowym maturzystów z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie. To był czas zabawy, wspomnień. To była niezapomniana noc. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze studniówki. Niebawem opublikujemy film wideo.