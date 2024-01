Studniówka na zamkowym dziedzińcu. Bal uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie

- Sto dni przed maturą. I krótko i długo. Dla maturzystów to pewien symbol, że to już ostatnia prosta. To też czas refleksji. Patrzę dzisiaj na was, tak radosnych, uśmiechniętych, pełnych energii, i wierzę że bez problemu zdacie maturę. Jesteście przygotowani do tego. Dziękuję rodzicom i nauczycielom za czas poświęcony na waszą naukę i wychowanie. Życzę wyjątkowego wieczoru. Dawno tego nie mówiłam: Curie rządzi (szkoła nosi imię Marii Skłodowskiej - Curie - dop. redakcji) - mówiła Anna Kleinschmidt