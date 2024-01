Studniówkowy bal maturzystów Zespołu Szkół Technicznych w Tczewie. Polonez, podziękowania i szampańska zabawa

- Bardzo przyjemnie jest mi widzieć was wszystkich z tego pięknego powodu, jakim jest studniówka. Do matury tylko sto dni. Długi okres przygotowań, długi okres nauki. Minęło pięć lat. Za trzy miesiące czeka was najważniejszy egzamin. Egzamin dojrzałości będziecie zdawali w maju, ale też dzisiaj, jutro, po maturze. Dziękuję waszym rodzicom za ten wielki wkład, za przygotowanie was, za podjęcie decyzji, że przyszliście do tej, a nie innej szkoły. Wychowawcy, wszyscy nauczyciele to kolejny ogromny wkład w to wszystko. Dziękuję wszystkim z całego serca. Dziękuję wam, drodzy uczniowie. Wszystkiego najlepszego, miłej zabawy - mówił Czesław Roczyński, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Tczewie.