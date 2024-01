Tak świętowano 104. rocznicę powrotu Pelplina do Polski. Parada ulicami miasta

Przed dworcem zgromadzili się uczniowie i mieszkańcy Pelplina. Generał Józef Haller do nich przemówił.

- Bracia moi ukochani, umęczeni. Rodacy moi, to mnie przypadł ten wielki zaszczyt. Dlatego, tuż po otrzymaniu najprzedniejszego spośród wszystkich otrzymanych rozkazów, z duszą na ramieniu, ale jednocześnie ze wzruszeniem w oczach, ustach i sercu, przybywam do was, by wam oznajmić: Polonia Resurrecta, Polska zmartwychwstała - powiedział gen. Józef Haller.