Tygodniowy przegląd prasy 28.01.2024: Tczew, 21.01-27.01.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Tczewa

To była niezapomniana noc. Maturzyści z II Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie bawili się na studniówce w Oklaskach Stanisławiu. Bal rozpoczął się polonezem. Uczniowie podziękowali bukietami kwiatów dyrekcji szkoły i swoim wychowawcom. Zobaczcie zdjęcia. Niebawem opublikujemy wideo.

28 stycznia 1920 roku, po prawie 148 latach niewoli, Pelplin wrócił do Polski. Kilka dni później w mieście pojawił się entuzjastycznie witany generał Józef Haller. W piątek (26.01.2024 r.) na pamiątkę tamtych wydarzeń zorganizowano w Pelplinie inscenizację z przyjazdem generała oraz miejską patriotyczną paradę. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć i filmu wideo.

W środę 24 stycznia w dziesiątkach miejsc w Polsce trwały protesty rolników. Producenci rolni chcieli w ten sposób zwrócić uwagę na palący problem braku opłacalności produkcji na wsi, który sprowadza się do 2 głównych postulatów. Z protestującymi spotkali się minister i wiceministrowie rolnictwa.

Dzisiaj rano (25.01.2024 r.) doszło do ewakuacji uczniów i nauczycieli z budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie. Powód? Włączył się system przeciwpożarowy.

W całym kraju odbywają się dzisiaj protesty rolników. Rolnicy wyjechali oflagowani na drogi swoimi traktorami i z transparentami także w powiecie oleckim. O godzinie 12:00 rozpoczął się protest, który potrwał do godziny 14:00.

Drogi w Polsce będą zablokowane w co najmniej 250 miejscach w związku z protestami rolników. Akcja skierowana jest m.in. przeciw wprowadzeniu Zielonego Ładu. Pomorscy rolnicy licznie biorą w niej udział, aby dać wyraz sprzeciwu wobec polityce rolnej Unii Europejskiej.

Na mapie środowego protestu rolników zaznaczono ponad 170 miejsc w całej Polsce, gdzie planowane są akcje protestacyjne. Rolnicy wyjadą ciągnikami na ulice z dwoma głównymi postulatami. Jeden dotyczy napływu towarów z Ukrainy, drugi ograniczeń w produkcji rolnej, które wynikają ze strategii unijnego Zielonego Ładu. Sprawdź na mapie, gdzie będzie można spotkać rolników 24 stycznia.

Oklaski w Stanisławiu gościły na balu studniówkowym maturzystów z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie. To był czas zabawy, wspomnień. To była niezapomniana noc. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze studniówki.