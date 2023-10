Uśmiech jest najpiękniejszym podziękowaniem. Występ i upominki w tczewskim hospicjum

- Niewątpliwie był to czas radości i uśmiechu. Wielu chorych wzruszało się, można było zauważyć na ich twarzach łzy radości. W takich momentach odkrywam podstawową prawdę o ludzkiej egzystencji. Mianowicie, że oprócz leków, które pomagają choremu wrócić do zdrowia lub uśmierzyć ból, potrzebują oni także zwykłej obecności drugiej osoby - rodzinny, kapłana, przyjaciół. Chorzy potrzebują po prostu „bycia” przy nich, rozmowy i dotyku. Innymi słowy pragną doświadczyć podstawowych gestów miłości, aby poczuć ulgę w cierpieniu. I takie spotkanie niewątpliwie dało im dużo nadziei i siły w chorobie i cierpieniu. Poczuli się „zauważeni”; że ktoś się nimi zainteresował. I to jest wielki sukces spotkania. W obliczu choroby i cierpienia chorzy doświadczyli obecności drugiej osoby, która im towarzyszy w cierpieniu i ich wspiera. I to jest piękne doświadczenie wspólnoty. Serdecznie dziękujemy artystom za ich zaangażowanie i wkład, który dodaje nadziei naszym chorym. Dzięki takim akcjom charytatywnym nasi chorzy nigdy nie czują się samotni. Wręcz przeciwnie, czują obecność drugiej osoby, która towarzyszy im w cierpieniu. I to jest piękne, ponieważ wówczas najpiękniej wypełniamy Boże wskazanie, aby jeden drugiego brzemiona nosić - mówił ksiądz kapelan Wojciech Gliniecki.