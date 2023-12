W gminie Tczew podwyżki za śmieci nie będzie, ale trzeba dołożyć 1,9 mln zł. Czuć powiew wyborów Andrzej Gurba

1,9 mln zł będzie musiała w 2024 roku dołożyć gmina Tczew do odbioru i wywozu śmieci od mieszkańców, bo opłaty są zbyt niskie w stosunku do kosztów. Na sesji był projekt podwyższenia miesięcznej stawki od 1 stycznia 2024 r. o 13 zł od osoby, ale radni zdjęli go z porządku obrad. Wójt gminy Tczew Krzysztof Augustyniak mówi o "optymalizacji systemu gospodarki odpadami komunalnymi". Generalnie słabo to idzie. Za 2023 r. gmina Tczew dołoży do systemu śmieciowego 1,4 mln zł.