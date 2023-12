Szpitalne odpady niebezpieczne w Tczewie w gąszczu zarzutów i ataków. Czy konkurs to gra pozorów? Czy i kto łamie prawo?

Dalej prezes szpitala napisał:

- By skonfrontować z rzeczywistością wygłaszane oraz rozsyłane przez przedstawiciela tego oferenta, a konkretnie spółki EMKA, niewątpliwie chwytliwe medialnie i politycznie postulaty i nawoływania, co do kryteriów jakimi powinna kierować się zamawiająca spółka Szpitale Tczewskie oraz skandalizujące wręcz zarzuty stawiane przez EMKĘ wobec tegoż zamawiającego tj. co do braku obiektywizmu i równości uczestników konkursu, wskazać należy, że działania tej spółki mają w rzeczywistości za cel odwrócić uwagę opinii publicznej od faktu, iż podmiot ten od kilku lat nie wypełnia elementarnych obowiązków wynikających z przepisów ustawy o rachunkowości (art. 69) - terminowego składania do KRS sprawozdania finansowego spółki (nie zważając przy tym ani na rygory co do terminu na złożenie takiego sprawozdania, ani możliwe sankcje za takie niedopełnienie wynikające z art. 79 pkt 4 ustawy o rachunkowości. Nasuwa się więc pytanie, dlaczego osoba zarządzająca takim podmiotem, działająca co należy podkreślić dodatkowo w przestrzeni publicznej jako radny powiatu, nie przestrzega tego powszechnie znanego obowiązku prawnego, tym bardziej w sytuacji gdy przeszłość nauczyła nas, że niedopełnienie takiego obowiązku przez podmiot (w tamtym przypadku instytucję finansową) nie powinno być bagatelizowane przez jego potencjalnych kontrahentów. Dodatkowo można snuć jedynie domysły, dlaczego tak duży podmiot takiego obowiązku nie dopełnia. Niemniej, skoro ustawodawca obowiązek taki nałożył i dodatkowo obwarował go jeszcze surowymi rygorami, to Szpitale Tczewskie nie widzą celu ani jakiegokolwiek uzasadnienia, by jedynie pod presją jednego tylko oferenta, który go nie dopełnił, warunki przetargu miały zostać zmienione pod dyktando tegoż oferenta. Nie zmienią tego żadne ataki medialne czy też presja wywierana na organach samorządu terytorialnego.