Włamał się do auta, z wrzutomatem mu się nie udało

Zniszczył zabezpieczenia, ale pieniędzy nie ukradł

Policjanci z tczewskiej komendy przyjęli zawiadomienie dotyczące usiłowania włamania do wrzutomatu na myjni samochodowej. Sprawca, próbując dostać się do środka, zniszczył zabezpieczenia, ale nie udało mu się dotrzeć do kasetki z pieniędzmi. Właściciel oszacował straty na 150 złotych.

Pracujący nad sprawą kryminalni, ustalili tożsamość oraz miejsce pobytu osoby, która mogła mieć związek z tym przestępstwem. To 30-letni mężczyzna. Został zatrzymany.