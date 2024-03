Wybory samorządowe 2024. Oto kandydaci, którzy startują do rady powiatu tczewskiego

W okręgu nr 1 startuje 35 kandydatów. Okręg swoim zasięgiem obejmuje: miasto Tczew-ulice: Bosmańska, Czatkowska, Szyprów, Kapitańska, Marynarska, Retmańska, Chłopska, Dokerów, Flisaków, Nizinna, Okrętowa, Partyzantów, Pionierów, Portowców, Robotnicza, Rzemieślnicza, Spółdzielcza, Stoczniowców, Wiślana, Za Portem, Kapitana Mamerta Stankiewicza, Elżbiety, Kolejowa, Krucza, Łąkowa, Młyńska, Półwiejska, Prosta, Wierzbowa, Wilcza, Za Dworcem, Żuławska, Wojska Polskiego Nr 1 - 3A i 32 - 35, Jana z Kolna, Kopernika, Królowej Jadwigi, Lecha, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego, Strzelecka, Słowackiego, 1 Maja, Kościuszki, Nowa, Obrońców Westerplatte, Sambora, Małgorzaty Samborówny, ks. Ściegiennego, Chopina, Dominikańska, Garncarska, Plac Św. Grzegorza, Plac Gen. Józefa Hallera, Podmurna, Kościelna, Krótka, Lipowa, Mestwina, Nad Wisłą, Okrzei, Podgórna, Rybacka, Wodna, Zamkowa, Żeglarska, Mickiewicza, Łazienna, Stefana Kardynała Wyszyńskiego, ks. Aleksandra Kupczyńskiego, Stara, Skromna, Kręta, Jarosława Dąbrowskiego, Ogrodowa, Kołłątaja, Ignacego Paderewskiego, Stroma, Wąska, Zielona, Sienkiewicza, Staszica, Krasińskiego, Parkowa, Wybickiego, Wyspiańskiego, Czyżykowska, Nadbrzeżna, Matejki, Generała Dąbrowskiego, Pułaskiego, Szkoły Morskiej, 30-go Stycznia, Kasprowicza, Sportowa, Janusza Kusocińskiego, Gen. Bema, Marii Konopnickiej, Bolesława Prusa, Stefana Żeromskiego, Franciszka Fenikowskiego, Wincentego Pola, ks. Bernarda Sychty, ks. Jana Twardowskiego, Wybudowanie, Myśliwska, Św. Huberta, Jarosława Iwaszkiewicza, Bałdowska, Jabłoniowa, Wisławy Szymborskiej, Konarskiego, Orkana, Polna, Starowiejska, Nowowiejska, Kochanowskiego, Tetmajera, Orzeszkowej, Ceglarska, Reja, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Lecha Bądkowskiego, Biskupa Konstantyna Dominika, Tadeusza Boya – Żeleńskiego, ks. Feliksa Bolta, Karola Borchardta, Władysława Broniewskiego, Józefa Czyżewskiego, Adolfa Dygasińskiego, Forsterów, Aleksandra Fredry, Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Konstantego Gałczyńskiego, Bartosza Głowackiego, Józefa Chełmońskiego, Wiktora Jagalskiego, ppłk. Stanisława Janika, Romana Klima, Wojciecha Kossaka, Juliusza Kraziewicza, Czesława Miłosza, Romana Landowskiego, Anny Łajming, Jacka Malczewskiego, ks. Władysława Młyńskiego, Zofii Nałkowskiej, C. Kamila Norwida, ks. J. St. Pasierba, Juliana Przybosia, Przemysłowa, Władysława Reymonta, Leopolda Staffa, Jana Stanisławskiego, Spacerowa, Wita Stwosza, Juliana Tuwima, Stanisława Ignacego Witkiewicza, Leona Wyczółkowskiego, Gabrieli Zapolskiej, por. Józefa Dambka, por. Józefa Gierszewskiego, ks. ppłka Józefa Wryczy, rotmiasto Witolda Pileckiego, płka Ryszarda Kuklińskiego, ks. Jerzego Popiełuszki, Andrzeja Struga, Poligonowa. Zobacz listy kandydatów.

KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE NA PLUS:

Do rady powiatu może kandydować każdy obywatel Polski, który w dniu wyborów jest pełnoletni, posiada prawo do wybierania do tej rady powiatu i jest mieszkańcem danego powiatu. Liczba radnych jest uzależniona od liczby mieszkańców. Najmniejsze powiaty mają 15 radnych, zaś największe 29. Ubiegać się o mandat radnego można tylko w jednym okręgu i z jednej listy. Zobacz listy z nazwiskami kandydatów.

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.