Zapowiedź. Jarmark Bożonarodzeniowy w Tczewie i inne świąteczne atrakcje

2 grudnia 2023 r. w budynku Fabryki Sztuk przy ul. 30 Stycznia 4 zaplanowano rodzinne warsztaty o tematyce świątecznej (początek o godz. 12).

6 grudnia 2023 roku zabytkowa poniatówka na dziedzińcu Fabryki Sztuk zamieni się w Chatę Świętego Mikołaja, w której co pewien czas pojawi się sam gospodarz. Wrota do chaty otwarte zostaną o godz. 17. Rozpocznie się wtedy spotkanie dzieci ze św. Mikołajem, który obdaruje wszystkich słodkościami i wręczy nagrody w konkursie "List do Świętego Mikołaja".

W dniach 9-10 grudnia 2023 roku na Starym Mieście w Tczewie odbędzie się Jarmark Bożonarodzeniowy.

Program jarmarku w sobotę (9 grudnia):

godz. 11-18 handel (stoiska z rękodziełem i ozdobami, kulinarne przysmaki),

godz.11.30-17.30 warsztaty plastyczne,

godz. 12-17 animacje, konkursy, koncert.

Program jarmarku w niedzielę (10 grudnia):