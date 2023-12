Budżet miasta Tczew na 2024 rok przyjęty jednogłośnie. Na inwestycje 22 mln zł

Dochody bieżące, a więc m.in. wpływy podatkowe, dotacje, subwencje zapisano w kwocie 296 mln 756 tys. zł. Szacowane wpływy majątkowe m.in. ze sprzedaży gminnego mienia to 22 mln zł (spadek o 35,61 procent).

Inwestycja drogowa i dwa baseny w Tczewie

Najbardziej kosztowne inwestycje nie są nowymi zadaniami. To: przebudowa ulicy Królowej Marysieńki w Tczewie - 3 mln 580 tys. zł oraz wydatki związane z budową basenu przyszkolnego przy SP nr 12 - 2 mln 340 tys. zł i modernizacją basenu przy ul. Wojska Polskiego - 2 mln 400 tys. zł. Inwestycje basenowe w 2024 roku to tylko etap prac, które całościowo mają zostać wykonane do 2026 roku. W pierwszym zadaniu miasto ma zapewnioną rządową dotację w wysokości 25 mln zł. Druga inwestycja ma zagwarantowane dofinansowanie w wysokości 15 mln zł.