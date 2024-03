Tygodniowy przegląd prasy 31.03.2024: Tczew, 24.03-30.03.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Tczewa

Rynek w Gniewie stał się wesoły i kolorowy, a to za sprawą jarmarku wielkanocnego. W świąteczny nastrój wprowadziły stoiska, wypieki, pisanki, występy, a także konkurs na napiękniejsze ozdoby wielkanocne.

Podpisane zostały umowy na przebudowę czterech dróg w Pelplinie. Chodzi o ulice: Mickiewicza, Prusa, Żeromskiego oraz Konopnickiej. Nowe drogi mają być gotowe w ciągu czterech miesięcy. Łączny koszt prac to prawie 5,1 mln zł.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Tczewie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Dwa pierwsze nowoczesne pociągi zakupione dzięki współfinansowaniu ze środków europejskich dla regionów ruszają w trasę. Wśród pasażerów pierwszego kursu do Pruszcza Gd. były m. in. dzieci z gdańskiego przedszkola nr 2, osoby z niepełnosprawnością na wózkach i rowerzyści.

Mundurowi z Komisariatu Policji w Pelplinie zatrzymali 26-latka, który był poszukiwany przez policjantów z wydziału kryminalnego za kradzieże. Mieszkańcowi Starogardu Gdańskiego grozi do 7,5 roku więzienia.

Na Osiedlu Suchostrzygi w Tczewie zorganizowano miejskie spotkanie wielkanocne. Choć aura nie do końca sprzyjała, to nie brakowało chętnych do wspólnego spędzenia czasu. W czasie festynu rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejsze palmy wielkanocne.

W sobotę (23.04.2024 r.) około godziny 22 wybuchł pożar w jednym z mieszkań budynku wielorodzinnego w Pelplinie. Ratownicy znaleźli w środku nieprzytomnego mężczyznę. Reanimacja uratowała mu życie.

Za nami gala Festiwalu Muzyki Rozrywkowej i Jazzu Fryderyk 2024. To najważniejsze polskie nagrody muzyczne. W kategorii debiut fonograficzny roku-jazz nagrodę za płytę "Frukstrakt" otrzymał Michał Aftyka Quintet, w którym gra tczewianin Marcin Elszkowski.