Priorytety prezydenta Tczewa Łukasza Brządkowskiego. To bezpieczeństwo, ale nie tylko

Czy w ramach rewitalizacji parku zostanie zlikwidowany amfiteatr, czy może będzie wyremontowany? Jeśli dojdzie do remontu, to kiedy?

Miejski plac targowy przy ulicy Targowej w Tczewie chluby miastu nie przynosi. Czas tu jakby się zatrzymał. Obskurne i toporne stoły do handlu, zaniedbane otoczenie. Do tego brak miejsc postojowych.…

Czy przewiduje pan zmiany, jeśli chodzi o inwestycje basenowe? Mam na myśli budowę przyszkolnego obiektu oraz modernizację istniejącego kompleksu przy ulicy Wojska Polskiego.

Bardzo dużo zależy od rozstrzygnięć przetargowych, które pokażą na co nas stać. Obecne projekty powstały za czasów mojego poprzednika i to one są procedowane. Jeżeli oferty przetargowe okażą się zbyt drogie, wracamy do prac projektowych i nowych decyzji. Jeśli nie, działamy według pierwotnego scenariusza, czyli realizacji dwóch inwestycji. To dwie różne opcje. Trzecia zakłada budowę przyszkolnego basenu bez modernizacji w tym samym czasie istniejącego kompleksu przy ulicy Wojska Polskiego. Tak, aby mogły z niego korzystać np. nasze klasy pływackie. W całej analizie istotne jest to, że mamy rządowe dotacje na te inwestycje (25 mln na przyszkolny basen i 15 mln na modernizację istniejącego obiektu - dop. redakcji). Nie możemy tego nie uwzględniać.