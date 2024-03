Budżet obywatelski Tczewa na 2025 rok. Wpłynęło 27 wniosków. Lista dużych i małych projektów

Duże projekty powinny mieścić się w kwocie do 250 tysięcy złotych. Dla małych projektów maksymalne finansowanie to 25 tysięcy złotych.

Lista dużych projektów do budżetu obywatelskiego Tczewa

Zgłoszenie wnioski do puli dużych projektów to: budowa toalety miejskiej - niecka Czyżykowo, budowa naświetlaczy przy ul. Armii Krajowej i Władysława Jagiełły, zagospodarowanie terenu zielonego na Os. Witosa, montaż urzędomatu przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Tczewie, budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 8 w Tczewie, stworzenie małego parku linowego na osiedlu Nowe Koszary, stworzenie placu zabaw przy ul. Tczewskich Saperów, rewitalizacja placu zabaw przy ul. Kusocińskiego i 30 Stycznia, stworzenie interaktywnej platformy umożliwiającej podgląd z kamer monitoringu dla mieszkańców, uruchomienie programu sterylizacji i kastracji oraz czipowania psów i kotów właścicielskich, stworzenie fontanny z ławeczkami - Aleja Zwycięstwa, zagospodarowanie skweru przy tczewskim sądzie, montaż automatycznej toalety na kanonce, budowa sportowego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4.

Lista małych projektów do budżetu obywatelskiego Tczewa

Proponowane małe projekty to: wymiana urządzeń na placu zabaw przy ulicy Spółdzielczej, wyznaczenie przejścia dla pieszych przy schronisku dla bezdomnych zwierząt, wykonanie ostrzegawczego oznakowania poziomego (zejdź z roweru, zdejmij słuchawki) przy przejściach dla pieszych dla kilku ulic (Sobieskiego, Zwycięstwa, Saperskiej, Jedności Narodu, Gdańskiej, Niepodległości), stworzenie aktywnego przejścia dla pieszych przy ulicy Sobieskiego, montaż urządzeń na placu zabaw przy ulicy Tczewskich Saperów, instalacja defibrylatora na Bulwarze Tczewskim, montaż kamery i lampy przy śmietnikach podziemnych - ul. Kopernika, położenie nowej nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 8 w Tczewie, budowa przejścia dla pieszych z montażem dwóch "poduszek berlińskich" na ul. Kołłątaja, nasadzenia ozdobne na niecce Czyżykowo, wymiana koszy na śmieci wzdłuż ścieżki Natura 2000, rozbudowa terenu rekreacyjnego - dwa nowe stoły do tenisa stołowego przy ul. Spółdzielczej, remont chodnika przy ulicy Władysława Jagiełły.

Pula na wykonanie zadań w ramach budżetu obywatelskiego wynosi 1 milion złotych. Limit na duże projekty to 800 tysięcy złotych, a na małe projekty 200 tysięcy złotych.

Do 14 lipca 2024 roku, po wcześniejszej weryfikacji zadań, podany zostanie termin głosowania na projekty. Wyniki głosowania powinny być znane do 4 października 2024 roku. Wsparcie otrzymają zadania, na które oddano największej liczbę głosów (aż do wyczerpania puli).

