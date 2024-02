Prasówka tygodniowa z 11.02.2024 w Tczewie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Tczewa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 4.02 a 10.02.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tym żył wtedy Tczew. Stare plakaty, afisze, odezwy”?

Przegląd tygodnia: Tczew, 11.02.2024. 4.02 - 10.02.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Tym żył wtedy Tczew. Stare plakaty, afisze, odezwy Przedwojenne plakaty, afisze, odezwy z Tczewa i okolic. To wyjątkowa fotogaleria pokazująca w jakiejś mierze życie ówczesnego miasta. To także nieocenione źródło informacji. Plakaty, afisze i odezwy dotyczą zarówno wielkich spraw, jak i małych. Zapraszamy w podróż w przeszłość. 📢 Protest rolników z powiatu tczewskiego. Przejazd drogą krajową nr 91 W piątek (10.02.2024 r.) odbył się protest rolników z powiatu tczewskiego. Zaczął się o godzinie 11 w Gniewie. Kilkadziesiąt ciągników i innych maszyn rolniczych poruszało się w kolumnie drogą krajową nr 91. Po drodze, m.in. w Czarlinie dołączyli kolejni protestujący. Kolumna dotarła do Tczewa. Rolnicy protestują z powodu polityki Unii Europejskiej dotyczącej m.in. przedłużenia bezcłowego handlu towarami rolnymi z Ukrainą do 2025 roku oraz zapisom Europejskiego Zielonego Ładu, który ma prowadzić do ograniczenia produkcji w związku z planowanym wprowadzeniem zwiększonych wymagań środowiskowych.

📢 Zielony Ład zagłodzi wszystkich nas! - poznaj hasła z rolniczego protestu. Zobacz zdjęcia z trwającego strajku Absurdalne zdaniem rolników wymogi unijnego Zielonego Ładu i nadmierny napływ towarów rolno-spożywczych z Ukrainy to główne powody trwającego 9 lutego strajku generalnego. W Polsce trwa protest na drogach i w centrach miast. Zobacz, z jakimi hasłami na ciągnikach rolnicy wyruszyli na manifestacje i pierwsze zdjęcia ze strajku.

Tygodniowa prasówka 11.02.2024: 4.02-10.02.2024 Tczew: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Tczewie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Protest rolników w całej Polsce. Tędy dziś nie przejedziesz, będą blokady dróg. Zobacz, gdzie napotkasz utrudnienia w różnych regionach Trudności w ruchu drogowym już objęły wiele miejsc, w całej Polsce rozpoczął się protest rolników. Od godziny 10 blokady dotknęły drogi krajowe i wojewódzkie, a także przejścia graniczne z Ukrainą. Zobacz, gdzie nie przejedziesz samochodem osobowym.

📢 Zobacz stare banknoty i monety, które są warte fortunę! Kolekcjonerzy szukają takich perełek Stare monety i banknoty są w cenie. Kolekcjonerzy szukają ich w Polsce i zagranicą na różnych aukcjach i stronach. Niezwykła wartość kolekcjonerska cechuje wiele starych przedmiotów. W szczególności wyróżnia się tu zarówno stare monety, jak i stare banknoty z PRL-u. Choć jeszcze niedawno ich wartość mogła nie robić wrażenia, dla kolekcjonerów są wiele warte. Można na nich zarobić ogromne pieniądze. Sprawdziliśmy w serwisie OLX, jakie banknoty i monety są w sprzedaży i kosztują spore pieniądze. To nie tylko banknoty i monety z czasów PRL. W naszej galerii zdjęć znajdziesz konkretne ceny, jakich oczekują właściciele. 📢 Zjedliśmy pączki na tłusty czwartek. Sprawdziliśmy lokalne piekarnie i dyskonty. Oto rezultat subiektywnego testu smaku Strony Kuchni Pączki, faworki i róże karnawałowe nie pozostawiają nikogo obojętnym w tłusty czwartek. Półki sieciowych cukierni, piekarni, dyskontów spożywczych oraz hipermarketów w karnawale uginają się od pączków z najróżniejszym nadzieniem. Zaprosiliśmy zaprzyjaźnione redakcje oraz czytelników na Facebooku do przedstawienia pączków, którymi świętowali tłusty czwartek.

📢 W piątek rolniczy protest. Tak będzie wyglądała akcja w powiecie tczewskim W piątek (9.02.2024 r.) rolnicy zablokują odcinki dróg w powiecie tczewskim. Ogólnopolski protest to kolejny wyraz braku zgody na „Europejski Zielony Ład", unijną strategię „od pola do stołu” i Wspólną Politykę Rolną Unii Europejskiej w obecnym kształcie. 📢 Tczewski ratusz podpisał umowę na projekt przebudowy basenu. Ma być gotowy w lipcu 2024 roku Tczewski ratusz podpisał umowę na opracowanie projektu przebudowy i modernizacji basenu przy ulicy Wojska Polskiego działającego w Tczewskim Centrum Sportu i Rekreacji. Koszt wykonania dokumentacji to prawie 550 tysięcy złotych. Projekt powinien być gotowy do 10 lipca 2024 r.

📢 Ukradł prawie 300 figurek zabawek. Wpadł w ręce policjantów z Pelplina Policjanci z Pelplina zatrzymali mieszkańca powiatu tczewskiego, który ukradł zabawki o wartości ponad 1300 złotych. 27-letniemu mężczyźnie grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

📢 W piątek 9 lutego protest rolników na Pomorzu. Policja ostrzega przed korkami, apeluje i doradza objazdy Będą dodatkowe problemy na ulicach Pomorza. Spowodują je rolnicy, którzy na piątek 9 lutego zapowiedzieli protesty. Policjanci ostrzegają przed utrudnieniami na drogach i już teraz zalecają szukanie alternatywnych tras lub pozostanie w domach. 📢 Spółka Retail Invest zapłaciła miastu Tczew prawie 15 mln zł. Będzie park handlowy? Spółka Retail Invest kupiła 3-hektarowy teren przy ulicy Czerwonego Kapturka w Tczewie. Zapłaciła miastu za grunt 12 mln 120 tysięcy złotych netto (do ceny trzeba doliczyć vat w wysokości 23 procent). W tym miejscu powstanie najprawdopodobniej park handlowy. 📢 Trwa strajk generalny 9 lutego na polskich drogach i w miastach. Mapa protestów i powody blokad w Polsce Mapa protestu rolników zawiera oznaczenia ponad 260 lokalizacji, a to nie wszystkie, w których pojawią się rolnicy. 9 lutego strajk zablokuje centra dużych miast, zwłaszcza pod urzędami wojewódzkimi, a także drogi krajowe. - Nasza cierpliwość się wyczerpała - jasno komunikuje rolnicza Solidarność i ogłasza 9 lutego 2024 strajk generalny. Gdzie protestują w piątek rolnicy?

📢 Światowy Dzień Kociewia. Otwarcie regionalnej wystawy w Pelplinie Dzisiaj (6.02.2024 r.) na Placu Grunwaldzkim w Pelplinie nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy "Kociewiacy". Zorganizowano ją z okazji Światowego Dnia Kociewia, który przypada 10 lutego.

📢 Niszczył i kradł w Tczewie. Straty wyniosły 8 tysięcy złotych Policjanci z tczewskiej jednostki policji zatrzymali 20-latka odpowiedzialnego za kradzież z włamaniem do pomieszczenia gospodarskiego, mieszkania, kawiarni i kwiaciarni. Łączne straty, jakie powstały w wyniku tego przestępczego procederu to ponad 8 tysięcy złotych. 📢 Marketing retro, czyli reklamy sprzed 100 lat! Zobaczcie, jak i czym kuszono klientów. Na piękny biust, łysi mają gorzej... Reklamy sprzed 100 lat. Czym zajmowali się ówcześni spece od marketingu? Reklama jest dźwignią handlu - wiadomo to nie od dziś. Prześledziliśmy ogłoszenia z XIX wieku i początku XX wieku. Wiele dzisiaj wzbudza uśmiech (zachowana oryginalna pisownia). Zobaczcie, co reklamowano 100 lat temu. To marketing retro.

📢 Marketing retro, czyli reklamy sprzed 100 lat! Zobaczcie, jak i czym kuszono klientów. Na piękny biust, łysi mają gorzej... Reklamy sprzed 100 lat. Czym zajmowali się ówcześni spece od marketingu? Reklama jest dźwignią handlu - wiadomo to nie od dziś. Prześledziliśmy ogłoszenia z XIX wieku i początku XX wieku. Wiele dzisiaj wzbudza uśmiech (zachowana oryginalna pisownia). Zobaczcie, co reklamowano 100 lat temu. To marketing retro. 📢 Co dalej z napisem "TCZEW"? Będą przenosiny, czy jednak nie? Do Urzędu Miejskiego w Tczewie nie wpłynęły, jak do tej pory, oficjalne propozycje dotyczące przeniesienia w inne miejsce promocyjnego przestrzennego napisu "TCZEW", który obecnie znajduje się na skwerze przy zbiegu ul. Gdańskiej i al. Zwycięstwa. Zamontowano go w połowie grudnia 2023 roku. I lokalizacja była krytykowana.

📢 Zobacz kobiety, które zaginęły na Pomorzu. Nikt nie wie, co się z nimi stało... Może kogoś rozpoznasz Co roku w Polsce kolejne osoby uznaje się za zaginione, z wieloma z nich rodziny nie mają kontaktu już od wielu lat. Wśród zaginionych są także osoby z województwa pomorskiego. W poniższej galerii znajdziecie zaginione kobiety z naszego regionu, z niektórymi z nich kontakt urwał się, gdy były jeszcze nastolatkami lub dziećmi. Poszukiwaniem takich osób zajmuje się fundacja ITAKA, która realizuje swoją misję od 1999 roku. Może mijasz zaginioną osobę na ulicy lub spotkałeś ją w autobusie, tramwaju lub sklepie? Zajrzyj do naszej galerii, a gdy kogoś rozpoznasz, koniecznie skontaktuj się z fundacją ITAKA.

📢 To mężczyźni, którzy zaginęli na Pomorzu. Nikt nie wie, gdzie są... Może kogoś rozpoznasz? Co roku w Polsce kolejne osoby uznaje się za zaginione, z wieloma z nich rodziny nie mają kontaktu już od wielu lat. Wśród zaginionych są także osoby z województwa pomorskiego. W poniższej galerii znajdziecie zaginionych mężczyzn z naszego regionu, z niektórymi z nich kontakt urwał się, gdy byli jeszcze nastolatkami lub dziećmi. Poszukiwaniem takich osób zajmuje się fundacja ITAKA, która realizuje swoją misję od 1999 roku. Może mijasz zaginioną osobę na ulicy lub spotkałeś ją w autobusie, tramwaju lub sklepie? Zajrzyj do naszej galerii, gdy kogoś rozpoznasz koniecznie skontaktuj się z fundacją ITAKA.

📢 Komitet wyborczy prezydenta Tczewa zarejestrowany do kwietniowych wyborów Komisarz wyborczy w Gdańsku zarejestrował Komitet Wyborczy Porozumienie na Plus. To obecna opcja rządząca w mieście Tczew i w powiecie tczewskim. Kandydatem na prezydenta Tczewa w kwietniowych wyborach będzie obecny włodarz Mirosław Pobłocki.

ZOBACZ KONIECZNIE Największe katastrofy naturalne w Polsce. Zobacz archiwalne zdjęcia

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.