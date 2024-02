Kto powalczy z Mirosławem Pobłockim o fotel prezydenta Tczewa? Być może m.in. Iwona Ochocka, Łukasz Brządkowski, Jan Kulas

Wpadka komitetu Tczew Naszych Marzeń

KWW Wspólnie dla Tczewa gotowy do współpracy, ale nie z PiS

Samorząd Odnowa: - Obecnie rządzący to ekipa dyrektorów i urzędników

KW Stowarzyszenie Samorząd Odnowa ma w obecnej Radzie Miejskiej w Tczewie kilku radnych. To opozycja w stosunku do rządzących. W Tczewie funkcjonuje nieformalna nieco egzotyczna koalicja złożona z radnych: Porozumienia na Plus, Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości.

- Jeśli na listach znajdą się członkowie jakiś partii, to "od lewa do prawa", bo polityczna przynależność nie jest dla nas wyznacznikiem działań - oznajmia Łukasz Brządkowski.

- Obecnie rządzący to ekipa prezesów, dyrektorów i urzędników. Zasiedziali i w mojej ocenie wypaleni, bez pomysłów dla Tczewa - stwierdza Łukasz Brządkowski, jeden z liderów KW Stowarzyszenie Samorząd Odnowa i być może kandydat tego ugrupowania na prezydenta Tczewa. On sam oficjalnie nie chce tego, jak na razie, potwierdzić.

Jan Kulas. Kiedyś PO, teraz polityczny solista

Samorządowy kalendarz wyborczy

Listy kandydatów na radnych trzeba zgłosić do 4 marca 2024 r. (do godz. 16), a kandydatów na prezydenta (także wójtów i burmistrzów) do 14 marca 2024 r. (do godz.

Do komisarza wyborczego w Gdańsku wpłynęło ponad 200 zgłoszeń komitetów. Około 60 z nich dotyczy całego województwa pomorskiego, a nie tylko poszczególnych gmin. Oznacza to, że formalnie takie komitety mogą zgłosić kandydatów na radnych oraz prezydentów, burmistrzów i wójtów (są jeszcze dodatkowe warunki) w każdej pomorskiej gminie. Oczywiście w praktyce tak nie będzie. Poza tym, Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła zgłoszenia komitetów m.in. partii politycznych (ale nie tylko), które swoim zasięgiem obejmują cały kraj.