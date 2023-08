Czy w Tczewie jest niebezpiecznie? Konferencja posła PiS Kacpra Płażyńskiego | WIDEO, ZDJĘCIA

Poseł Kacper Płażyński zorganizował dzisiaj (środa, 9 sierpnia 2023 r.) konferencję prasową przy ulicy ks. Piotra Ściegiennego w Tczewie. Miejsce nie było przypadkowe.

- Sprawa bezpieczeństwa mieszkańców pokazuje jak Tczew jest w niektórych obszarach niedobrze zarządzany. Znajdujemy się w zasadzie w samym centrum Tczewa przy ulicy księdza Ściegiennego. Za nami jest kaplica, która należy do tczewskiej Fary. Niedaleko są place zabaw. Miejsce powinno tętnić życiem i powinno być bezpieczne. Tymczasem trzy lata temu podjęto decyzję, aby ze słupa przy tej ulicy, zresztą nie tylko tutaj, zdjąć kamery. Od tego czasu zaczęło dochodzić do dewastacji pobliskich nieruchomości, także zabytkowej kaplicy. Kamery zdjęto, aby je naprawić. Do dzisiaj nie wróciły na swoje miejsce. Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki był powiadamiany przez mieszkańców o aktach wandalizmu w tym miejscu. W trybie interwencji poselskiej wysyłam pismo do prezydenta Tczewa w tej sprawie - mówił Kacper Płażyński, poseł PiS.