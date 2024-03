Fryderyki 2024. Nagroda za fonograficzny debiut roku dla Michał Aftyka Quintet

Marcin Elszkowski przygodę z trąbką zaczynał w tczewskiej Harcerskiej Orkiestrze Dętej

Michał Aftyka Quintet to nowa generacja polskiej muzyki improwizowanej. Swoją twórczością przekazują emocje targające współczesnym człowiekiem – od bezwstydnego zachwytu nad teraźniejszością, przez zagubienie i strach związany z rozwojem najnowszych technologii.

Debiutancka płyta ukazała się 31 października 2024 roku

Michał Aftyka Quintet to zdobywcy Grand Prix w konkursie Współbrzmienia i w XXIV Przeglądzie Jazzowym Sax Clubu w Gdyni (2023) oraz laureaci programu „Jazzowy Debiut Fonograficzny”, który organizuje Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

Debiutancka płyta "Frukstrat" ukazała się 31 października 2023 roku. Została bardzo dobrze przyjęta przez polską sceną muzyczną i krytyków. Dodajmy, że album został nominowany do prestiżowej nagrody German Jazz Prize 2024 w w kategorii „Debut Album of The Year – International”.