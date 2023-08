Gryf dalej będzie prowadził komunikację miejską w Tczewie. Od września przejazdy bezpłatne

- Firma Gryf zobowiązała się do zapewnienia 26 autobusów w ruchu. Tabor ma zostać odmłodzony. Pojawi się więcej, niż do tej pory, autobusów przegubowych. W godzinach szczytu zwiększona zostanie częstotliwość kursowania - informuje Małgorzata Mykowska, rzecznik prasowy w Urzędzie Miejskim w Tczewie. Nowe szczegóły dopiero poznamy, bo do końca sierpnia 2023 roku obowiązuje jeszcze obecna umowa.