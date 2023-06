Kopali grób na cmentarzu w Tczewie, uszkodzili inny nagrobek | zdjęcia

- Dzwonił do mnie mieszkaniec w sprawie tej kostki i uszkodzonej płyty. Próbowałem wytłumaczyć, jaki jest regulamin cmentarza i jakie mamy obowiązki z tym związane. Według regulaminu cmentarza montaż kostki wokół grobów jest zabroniony, można go wykonać tylko na własną odpowiedzialność oraz tylko do połowy alejki miedzy grobami. Jeżeli dana kostka przeszkadza w kopaniu grobu, mamy prawo ją usunąć bez ponownego montażu. Jeżeli chodzi o uszkodzony narożnik płyty lastryko przy innym nagrobku, został on przyklejony i winę bierzemy na siebie. Położyliśmy te kostki, które były zdjęte do kopania innego grobu, chociaż według regulaminu cmentarza nie musieliśmy tego robić - informuje Dawid Kinder z Zakładu Pogrzebowego "Starówka" w Tczewie.