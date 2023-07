Tygodniowy przegląd prasy 2.07.2023: Tczew, 25.06-1.07.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Tczewa

Dzień drugi tegorocznego Open'era to z pewnością moment świetności Tent Stage - czyli mniejszej sceny, na której pojawiają się artyści, którzy mogą zgromadzić stosunkowo niewielką ilość fanów. Jak się jednak okazało, założenie to było zupełnie mylne w przypadku Mroza.

Olek Kropidłowski z Tczewa ma 2,5 roku. Urodził się z porażeniem mózgowym. Doszło do lewostronnego niedowładu. Rodzice robią wszystko, aby niepełnosprawność syna była jak najmniejsza. To walka z czasem. Niestety, nie stać ich na kosztowną rehabilitację. Stąd publiczna zbiórka i festyn charytatywny. Możemy pomóc.

W czerwcu 1920 roku, a więc 103 lata temu, powołano do życia Szkołę Morską w Tczewie. To była pierwsza polska placówka kształcąca kadry oficerskie dla morza. Szkoła przetrwała dziesięć lat. Jej kontynuatorką jest Szkoła Morska w Gdyni (dzisiaj Uniwersytet Morski).

Od 1890 roku browar, od 1937 roku wytwórnia wód mineralnych, od 1946 roku młyn oraz rozlewnia piwa i wód gazowanych, a od 1978 roku ruina, jeszcze bardziej zniszczona w pożarze w 1987 roku. To krótka i współcześnie smutna historia przemysłowego zabytkowego budynku przy ulicy Zamkowej w Tczewie. Nic nie robi z nim prywatny właściciel. Konserwator zabytków apeluje do miasta. Miasto ma inne zabytki na głowie. A inspekcja budowlana pilnuje, aby nie doszło do zawalenia obiektu.