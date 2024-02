Oni powalczą o władzę w Tczewie. Komitety wyborcze zarejestrowane

W mieście Tczew o władzę w samorządzie powalczy kilka partii politycznych i kilka lokalnych komitetów wyborczych. 12 lutego 2024 roku minął termin zgłaszania komitetów wyborczych. Listy kandydatów na radnych trzeba zgłosić do 4 marca 2024 r. (do godz. 16), a kandydatów na prezydenta (także wójtów i burmistrzów) do 14 marca 2024 r. (do godz. 16).

Andrzej Gurba