Prasówka z grudnia 2023 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Tczewie? Bądź na bieżąco

Zniszczone promenady, kompleksy wypoczynkowe, śmierć ludzi. W czasie nocy sylwestrowej 1913/1914 doszło do prawdziwego kataklizmu. Ten sztorm nazwano później sztormem stulecia. Do największych zniszczeń doszło w Dziwnowie i Kołobrzegu. Ucierpiało także wybrzeże gdańskie.

Po wojnie były to najbardziej dzikie fragmenty polskich Bieszczadów. Były też zakazane. Wcześniej tętniło tu życie, rozwijała się turystyka. Wsi leżących w tzw. bieszczadzkim worku nie ma już od ponad 70 lat. To m.in. Sianki, Beniowa, Bukowiec, w których pozostały nieliczne ślady dawnego życia. Ścieżką przyrodniczo-historyczną można dotrzeć do umownych źródeł Sanu przy granicy polsko-ukraińskiej i do najdalej wysuniętego południowego zakątka Polski.

Trzy oferty wpłynęły na opracowanie projektu dotyczącego przebudowy i modernizacji kompleksu sportowo-basenowego przy ulicy Wojska Polskiego w Tczewie. Najtańsza opiewa na 354 tys. zł. Trwa sprawdzanie ofert pod względem formalnym.

Ścisk i omdlenia. Tak pasażerowie przedstawiają nam podróże pociągiem Polregio z Tczewa do Gdańska. Mieszkańcy domagają się zwiększenia liczby wagonów. Co na to regionalny przewoźnik? Zachęca do skorzystania z innego pociągu, który jedzie do celu dłużej.