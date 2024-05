Prasówka tygodniowa z 5.05.2024 w Tczewie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Półfinał konkursu Miss Polski właśnie dobiegł końca! Tegoroczna edycja ma wyjątkowy charakter, gdyż to już 35. raz będziemy wybierać najpiękniejszą Polkę. Hotel Kolumna Park witał aż 59 utalentowanych i pięknych kobiet z całej Polski, spośród których wyselekcjonowano 32 finalistki. To wyjątkowy moment, pełen emocji i oczekiwań, który prowadzi nas ku wyborowi godnej reprezentantki naszego kraju.

Motocyklista z obrażeniami ciała trafił do szpitala po tym, jak uderzył w tył dostawczego volkswagena. Wypadek miał miejsce w okolicy Kłobuczyna w gm. Kościerzyna.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Tczewie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Nie masz pomysłu na majówkową wędrówkę? To polecamy spacer do Rezerwatu Wiosło Małe. Platforma widokowa w Rezerwacie Wiosło Małe (gmina Gniew) nie jest wysoka, bo ma około dziesięciu metrów. Jednak rozpościera się z niej fantastyczny widok na Wisłę. Pod punkt widokowy można podjechać samochodem, my jednak polecamy pieszą wędrówkę.

Złodziejska para (24-latek i 20-latka) ukradła w Tczewie kilka rowerów. Ich łupem padła także elektryczna hulajnoga. Młodzi przestępcy sprzedawali skradziony sprzęt przypadkowym osobom oraz w lombardzie. Zostali zatrzymani.

Diecezja Pelplińska szuka wykonawcy na prace konserwatorskie dotyczące ogrodzenia Ogrodów Biskupich. Mur jest w fatalnym stanie. Diecezja ma na prace dofinansowanie w wysokości 3 mln 479 tys. zł z rządowego programu odbudowy zabytków.