Na Pomorzu jest prawdziwy skarb. To księga warta nawet 140 milionów złotych

Jan Gutenberg wynalazł druk. Biblia była pierwszą drukowaną książką na świecie

Jedyna Biblia Gutenberga w Polsce. Pelpliński egzemplarz jest najlepiej przebadany na świecie

Tylko 17 pełnych dwutomowych egzemplarzy Biblii Gutenberga, w tym w Pelplinie

Biblia Gutenberga z Pelplina. Zaginęła jedna karta tekstu Apokalipsy

Historia wędrówki pelplińskiej Biblii Gutenberga. To scenariusz na sensacyjny film

W sierpniu 1939 r. biblia została ewakuowana z Pelplina do Warszawy i zdeponowana w skarbcu Banku Gospodarstwa Krajowego. Podczas oblężenia Warszawy, we wrześniu 1939 r. biblię przewieziono do Biblioteki Polskiej w Paryżu. W kwietniu 1940 r. wywieziono ją do siedziby polskiego rządu emigracyjnego w Angers. W czerwcu 1940 trafiła do Londynu. Pod koniec czerwca 1940 r. kufry z biblią i innymi skarbami popłynęły "Batorym" do Kanady. Do początku 1959 r. biblia była zabezpieczona w podziemnym skarbcu w Ottawie. W lutym 1959 r. wróciła do Polski i do Pelplina.

Biblia pelplińska nie doznała nazbyt wielu przekształceń strukturalnych ani zniszczeń. Pelpliński egzemplarz jest zatem dodatkowo wyjątkowy ze względu na to, że dotrwał do naszych czasów w formie niemalże niezmienionej. W Biblii praktycznie nie ma śladów użytkowania, które są charakterystyczne dla ksiąg klasztornych.