Nowy budżet obywatelski Tczewa. Od 26 stycznia 2024 r. można zgłaszać projekty

Wyniki głosowania powinny być znane do 4 października 2024 roku. Wsparcie otrzymają zadania, na które oddano największej liczbę głosów (aż do wyczerpnia puli).

Rusza nowa edycja budżetu obywatelskiego w Tczewie. Od 26 stycznia do 16 lutego 2024 roku mieszkańcy miasta, niezależnie od wieku, mogą zgłaszać swoje propozycje do realizacji w 2025 roku. Do podziału jest jeden milion złotych.