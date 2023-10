Ogólnopolski Dzień Gier Planszowych. Impreza w Tczewie

Organizatorzy zapraszają do Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie zarówno dzieci, jak i dorosłych. Do dyspozycji będą dziesiątki tytułów nowoczesnych gier planszowych. To zarówno bardzo proste gry familijne, jak i tytuły dla bardziej doświadczonych i wymagających graczy

