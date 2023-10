Ponad dwa kilogramy narkotyków w mieszkaniu w Tczewie. 30-latek aresztowany

Narkotyki znajdowały w lodówce i szafce

Poza narkotykami funkcjonariusze zabezpieczyli wagę i inne przedmioty służące do porcjowania i sprzedaży narkotyków.

30-latkowi grozi do 10 lat więzienia

30-latek został zatrzymany i przewieziony do komendy, gdzie trafił do policyjnej celi. Mężczyzna usłyszał w prokuraturze zarzuty dotyczące posiadania znacznej ilości środków odurzających oraz sprzedaży narkotyków. Grozi mu do 10 lat więzienia.

