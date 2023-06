Sobótki Tczewskie. Letnia noc nad brzegiem Wisły. Gwiazdą będzie Grzegorz Hyży | WIDEO

Występy gwiazd i potańcówka nad brzegiem Wisły

Tegoroczną gwiazdą Sobótek Tczewskich będzie Grzegorz Hyży. Na scenie pojawi się także Martin Lange, utalentowany gitarzysta i wokalista. Na zakończenie zaplanowano potańcówkę z Diamond Skull.

To jednak nie wszystko, co Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie ma do zaoferowania w tym dniu mieszkańcom. Zaplanowano także atrakcje dla dzieci, bieg, będą stoiska gastronomiczne.