Tczewski finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jest już program

W Tczewie są trzy sztaby WOŚP. Największy to ten działający przy Fabryce Sztuk. Są jeszcze sztaby: Hufca ZHP i Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie.

Hasło 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to "Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych". Pieniądze będą zbierane na zakup urządzeń do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych. To m.in.: rezonanse, aparaty USG, przenośne spirometry.