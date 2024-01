Turniej piłki siatkowej drużyn kobiecych w Tczewie. To pierwsza edycja

O zwycięstwo w Tczewie rywalizowało sześć zespołów

Do turnieju zgłosiło się sześć zespołów: Baja Derki, Flexfighterki, Tczewianki, JBL, MKS Pelplin oraz Babeczki Volleyball Team.

Wyniki w grupach:

Grupa A

Baja Derki vs Flexfighterki 2:0

MKS Pelplin I vs Baja Derki 0:2

FlexFighterki vs MKS Pelplin I 0:2

Grupa B

MKS Pelplin II vs Tczewianki 0:2

JBL vs MKS Pelplin II 2:0

Tczewianki vs JBL 0:2