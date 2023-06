Wiceadmirał Kazimierz Porębski patronem dworca kolejowego w Tczewie

– W ciągu kilku ostatnich lat wybranym dworcom kolejowym w kraju nadaliśmy imiona. Wcześniej swoich patronów miały zazwyczaj ulice, place, szpitale, porty lotnicze i inne obiekty użyteczności publicznej. Nadając imiona dworcom, również my, polscy kolejarze, włączamy się w popularyzację naszej wspólnej historii, tradycji, wiedzy o Polakach, o których powinny pamiętać wszystkie pokolenia. Dworzec w Tczewie to właściwie i godne miejsce do upamiętnienia osoby wiceadmirała Kazimierza Porębskiego – powiedział Krzysztof Golubiewski, członek zarządu Polskich Kolei Państwowych