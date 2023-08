1 września 2023 roku rusza w Tczewie bezpłatna miejska komunikacja

- Bezpłatna komunikacja to wymierne korzyści dla miasta, mieszkańców i środowiska. Z jednej strony to wygoda, bo nie musimy pamiętać o kupnie biletu, załadowaniu karty miejskiej, dokumentach uprawniających do korzystania ze zniżek. To także jednak ulga dla domowych budżetów, a więc kolejny krok przeciw wykluczeniu komunikacyjnemu osób z niskimi dochodami. Równie istotny jest aspekt ekologiczny. Chociaż darmowy transport nie jest wolny od emisji gazów cieplarnianych i spalin, jest jednak zdecydowanie mniej szkodliwy. Każdy przejazd komunikacją zbiorową, zamiast samochodem, to redukcja zanieczyszczeń wprowadzonych do środowiska oraz hałasu. Mniej samochodów oznacza usprawnienie ruchu drogowego i zwiększenie dostępności miejsc parkingowych – mówi Mirosław Pobłocki, prezydent Tczewa.