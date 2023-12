Budżet Pelplina na 2024 rok przegłosowany. Rekordowo pod względem inwestycji

Na inwestycje w Pelplinie ponad 35 milionów złotych

Największe wydatki inwestycyjne w 2024 roku dotyczyć będą budowy i remontów dróg. Łącznie zaplanowano na ten cel około 24 mln zł (w tym prawie 20 mln zł stanowią rządowe dotacje). Są to inwestycje kontynuowane, jak i nowe. To m.in. budowa drogi na odcinku Wielki Garc - Gręblin (około 1,6 mln zł) oraz wsparcie samorządu województwa pomorskiego (800 tys. zł) przy rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 230 na odcinku od obwodnicy Pelplina do do wsi Rajkowy.