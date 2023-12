Historyczny Most Tczewski. Konserwator zabytków mówi, że daje zielone światło. Starosta nie tryska optymizmem

Konserwator zabytków mówi, że powiat dostał zielone światło na odbudowę mostu w Tczewie

- Nastąpiła finalizacja procesu zatwierdzania projektów (powiatu tczewskiego - dop. redakcji) dotyczących rekonstrukcji, przebudowy, konserwacji Mostu Tczewskiego w zakresie złożonych wniosków. Przypomnę, że 11 kwietnia 2023 roku podpisałem decyzję umożliwiającą przeniesienie pozostałości przęsła ESTB, pochodzącego z czasów drugiej wojny światowej i zamontowanego w latach 50. XX wieku na Moście Tczewskim, znad nurtu Wisły na brzeg, celem jego ekspozycji. 25 października 2023 roku wydaliśmy decyzję pozwalającą na rekonstrukcję czterech kwadratowych wież przyczółka zachodniego. Te wieże oraz znajdująca się między nimi arkada otwierająca dawny wjazd na most, to najbardziej charakterystyczny element tego mostu. 30 listopada 2023 roku podpisałem decyzję akceptującą projekt rekonstrukcji cylindrycznych wież, które znajdowały się na filarach mostowych - mówi Igor Strzok, pomorski wojewódzki konserwator zabytków w Gdańsku.

Czego jeszcze nie ma, jeśli chodzi o odbudowę Mostu Tczewskiego

- Obecny przyczółek zachodni to wielki żelbetowy blok z dwoma stropami, a więc trzykondygnacyjny w środku, który na razie nie jest przystosowany do funkcji muzealnych - stwierdza Igor Strzok.

Pomorski wojewódzki konserwator zabytków odniósł się także do tworzenia w obecnie istniejącym mostowym przyczółku zachodnim (to nowy obiekt i nie zakończono jego budowy - konserwator przerwał prace w 2019 r. - dop. redakcji) Muzeum Mostów Tczewskich.

- No i oczywiście powinno dojść do odtworzenia w jakiejś formie przęsła w miejscu, w którym znajduje się "tymczasowe" przęsło saperskie - oznajmia Igor Strzok.

- Musieliśmy się dopasować z naszym projektem konserwatorskim do tej formy. Teraz ważne jest, aby opracować projekt niewielkiej przebudowy polegającej na otwarciu dawnych otworów wentylacyjnych, działowych (były tam stanowiska działek rewolwerowych - dop. redakcji). Musi być też wykonana okładzina ceglana i kamienna. No i wejścia do tego obiektu-muzeum, których wcześniej nie było - stwierdza Igor Strzok.

Starosta tczewski Mirosław Augustyn nie tryska optymizmem w sprawie mostu

Starosta tczewski nie ukrywa, że czeka na zmianę na stanowisku pomorskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków w Gdańsku, w związku z nowym rozdaniem politycznym w Polsce.

- Mam nadzieję, że współpraca z nowym konserwatorem zabytków będzie lepsza. I dojdzie do takich rozwiązań, które doprowadzą do w miarę szybkiej odbudowy mostu - oznajmia Mirosław Augustyn.

Na razie nie ma decyzji, co do wszczęcia nowej procedury przetargowej na odbudowę mostu. Za to powiat zlecił już wykonanie ekspertyzy dotyczącej stanu tymczasowej podpory, na której stoi częściowo rozebrane przęsło ESTB. Chodzi o jej stabilność. Runięcie przęsła do Wisły mogłoby zagrozić czynnemu mostowi kolejowemu.

Starosta tczewski podkreśla, że problemem mogą być także finanse.