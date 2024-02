Komitet wyborczy prezydenta Tczewa zarejestrowany do kwietniowych wyborów

Pełnomocnikiem komitetu jest Krzysztof Korda - radny powiatu tczewskiego i dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie. Pełnomocnik finansowy to Rafał Etmański.

Komitet Wyborczy Porozumienie na Plus wystawi kandydatów do Rady Miejskiej w Tczewie oraz do Rady Powiatu Tczewskiego.

Obecnie Porozumienie na Plus ma w Radzie Miejskiej Tczewa 9 radnych. Było 10, ale Maciej Skiberowski ma status radnego niezależnego.

Zobacz także: