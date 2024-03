Oficjalnie. Łukasz Brządkowski kandydatem na prezydenta Tczewa

Kandydat na prezydenta Tczewa mówi, że miasto ma ogromny niewykorzystany potencjał.

- Chciałbym zainicjować nowy etap w rozwoju miasta, stworzyć miasto otwarte na przyszłość. Chciałbym, abyśmy wspólnie, w dialogu wypracowali wizję Tczewa – miasta, w którym efekt naszego rozwoju jest udziałem wszystkich. Pragnę Tczewa przyjaznego, bezpiecznego i otwartego, w którym dobrze się mieszka, żyje, pracuje, rozwija i wychowuje dzieci. Wierzę w planowy i konsekwentny rozwój naszego miasta. Chcę kontynuować to, co robiono dobrze, a poprawić to, z czym nie do końca się zgadzamy. Liczę na poparcie ze strony tych mieszkańców, którzy Tczew kochają, którzy chcą dialogu i zmian - stwierdza Łukasz Brządkowski.