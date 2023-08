Prasówka z całego tygodnia 20.08.2023 w Tczewie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Za nami Plachandry Kociewskie. Święto Kociewiaków obchodzono w tym roku w Pelplinie. To także Dzień Świętego Bernarda, patrona Pelplina, który jest też patronem pszczelarzy. Stąd i pelplińskie święto miodów, no i zarazem odpust parafialny Katedry Pelplińskiej. Głównym wydarzeniem wtorkowych (15.08.2023 r.) Plachandrów Kociewskich było przyznanie tytułów Ambasadorów Kociewia oraz Perełki Kociewia.

Mieszkańcy powiatu tczewskiego stworzą książkę kulinarną dotyczącą potraw bożonarodzeniowych. To inicjatywa Stowarzyszenia Kociewskie Forum Kobiet oraz partnerów: Domu Kultury w Subkowach, powiatu tczewskiego oraz gminy Subkowy.

Gmina Tczew stara się o 50 mln zł dofinansowania z Polskiego Ładu z puli przeznaczonej na rozwój stref przemysłowych. Chodzi o budowę gminnej drogi do ponad 200-hektarowego terenu inwestycyjnego w Swarożynie w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady. To teren prywatny, ale samorząd liczy na ogromne wpływy z podatków.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Tczewie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W Łukocinie (gm. Tczew) przewrócił się ciągnik z przyczepą, którym kierował 57-latek. W wypadku ucierpiała jego 14-letnia córka znajdująca się w kabinie pojazdu. Z ranami nóg i ręki trafiła do szpitala.

W sobotę (12.08.2023 r.) w Gniewie odbył się piknik wojskowy pod hasłem "Silna Biało-Czerwona" z okazji Święta Wojska Polskiego. Na rynku odczytano list od ministra obrony Mariusza Błaszczaka i wystąpiła m.in. orkiestra wojskowa. Na łąkach nadwiślańskich zorganizowany został pokaz sprzętu i wyposażenia wojskowego. To jeden z czterech takich pikników w województwie pomorskim. W niedzielę (13.08.2023 r.) odbędzie się on w Stężycy, w poniedziałek w Trąbkach Wielkich, a we wtorek w Brusach. W całym kraju zaplanowano blisko 70 takich wydarzeń.

Niebezpieczny wypadek na autostradzie A1. Do zdarzenia doszło w sobotę, 12 sierpnia, chwilę po godzinie 16:00. W okolicy miejscowości Kierwałd doszło do kolizji z udziałem trzech samochodów osobowych.