Przegląd tygodnia z 7.01.2024 w Tczewie. Najważniejsze wydarzenia od 31.12 do 6.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Za darmo na OLX: stojak na gitarę, smycz do kluczy, zestaw dupereli, gorset wyszczuplający, drzewa, słoma - to tylko niektóre rzeczy, jakie Polacy chcą oddać za darmo za pośrednictwem serwisu OLX. Niektóre są naprawdę zadziwiające. Ciekawe, czy te rzeczy znajdą nowych właścicieli? Zresztą zobaczcie sami w naszej galerii zdjęć.

Orszaki Trzech Króli to uliczne jasełka, nawiązujące do tradycji kolędniczej. Uczestnicy przebierają się, śpiewają kolędy. 6 stycznia 2023 r. (sobota) odbędą się takie orszaki w kilku gminach powiatu tczewskiego.

Tczewscy policjanci z pionu kryminalnego zatrzymali w Redzie mężczyznę podejrzanego o kradzieże w drogeriach na terenie Tczewa i Gdyni. Łupem 44-latka padły szczoteczki soniczne, wkłady do maszynek do golenia, kilka opakowań perfum, a nawet sztuczne rzęsy. Poszkodowani oszacowali straty na ponad 3 tysiące złotych.

Kryminalni z tczewskiej komendy zatrzymali 35-latka, który odpowie za posiadanie znacznej ilości narkotyków. Policjanci w pokoju hotelowym, zajmowanym przez mężczyznę znaleźli blisko 2,5 kilograma środków odurzających.

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku skierowała do sądu akt oskarżenia w sprawie zabójstwa 44-letniej kobiety oraz 66-letniego mężczyzny we wsi Opalenie. Do tego okrutnego czynu doszło we wrześniu 2012 roku. Sprawę rozwikłali policjanci z Archiwum X. Na ławie oskarżonych zasiądzie trzech mężczyzn.